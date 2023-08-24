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Північна Корея вдруге за три місяці не змогла вивести на орбіту супутник-шпигун

Запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву.

Північна Корея вдруге за три місяці не змогла вивести на орбіту супутник-шпигун
Фото: EPA/UPG

Північній Кореї вдруге за три місяці не вдалося вивести на орбіту супутник-шпигун. Незабаром після запуску її ракети виникли проблеми.

Про це пише Bloomberg.

КНДР запустила ракету о 3:50 ранку у четвер у південному напрямку. За кілька хвилин після початку польоту частини ракети впали приблизно за 600 кілометрів на схід від Філіппін, повідомив головний представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно. Мешканців південної префектури Окінава на півдні Японії попередили про необхідність знайти сховок, але пізніше попередження було знято.

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Державні ЗМІ Пхеньяна опублікували коротке повідомлення про те, що “польоти першого та другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня”.

У повідомленні офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї також йдеться про те, що космічне агентство країни планує третю спробу запуску супутника в жовтні й розгляне причини невдачі.

“Але дві послідовні невдачі з виведенням супутника на орбіту можуть вказувати на недоліки космічної ракети, на виправлення яких може знадобитися більше часу. Військові Південної Кореї планують провести рятувальну операцію з вилучення частин північнокорейської ракети, що впали”, − пише Bloomberg з посиланням на інформаційне агентство Yonhap.

Фото: EPA/UPG

Останній запуск співпав із спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США, які пройдуть до кінця цього місяця. 

Нагадаємо, наприкінці травня запуск північнокорейського супутника-шпигуна завершився невдачею, ракета-носій і вантаж впали в море.

У квітні Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів". Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 має “радикально підвищити" здатність країни завдавати ядерних ударів. Згодом лідер КНДР Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

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