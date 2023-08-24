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Радбез ООН зібрався на засідання щодо війни в Україні та викрадення українських дітей

Наразі відомо про 1169 постраждалих, але цифра не остаточна.

Радбез ООН зібрався на засідання щодо війни в Україні та викрадення українських дітей
Фото: скриншот відео

Рада Безпеки ООН зібралась 24 серпня на засідання до Дня Незалежності України.

Радбез, скликаний Сполученими Штатами Америки, розглядає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, викрадення дітей. 

Як повідомила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, Агентство ООН у справах біженців повідомляє про 18 тисяч загиблих, серед яких - багато дітей.

"1169 дітей постраждали. Реальні цифри набагато вищі. Деякі попередні оціночні дані про вбитих цивільних та військових з обох боків сягають за підрахунками пів мільйона. І поки що не видно кінця цій війні", - сказала Дікарло.

Вона нагадала присутнім про атаки Росії на українські міста, портову інфраструктуру, вихід Росії із "зернової ініціативи", а також останню атаку на драмтеатр Чернігова.

"Ми закликаємо, що війна має бути припинена. Ми закликаємо усіх вжити необхідні заходи для забезпечення сталого миру в Україні відповідно до статуту ООН, міжнародного прав та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - наголосила заступниця Генсека ООН.

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Нагадаємо, минулого місяця під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.

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