Радбез ООН зібрався на засідання щодо війни в Україні та викрадення українських дітей

Наразі відомо про 1169 постраждалих, але цифра не остаточна.

Рада Безпеки ООН зібралась 24 серпня на засідання до Дня Незалежності України.

Радбез, скликаний Сполученими Штатами Америки, розглядає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, викрадення дітей.

Як повідомила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, Агентство ООН у справах біженців повідомляє про 18 тисяч загиблих, серед яких - багато дітей.

"1169 дітей постраждали. Реальні цифри набагато вищі. Деякі попередні оціночні дані про вбитих цивільних та військових з обох боків сягають за підрахунками пів мільйона. І поки що не видно кінця цій війні", - сказала Дікарло.

Вона нагадала присутнім про атаки Росії на українські міста, портову інфраструктуру, вихід Росії із "зернової ініціативи", а також останню атаку на драмтеатр Чернігова.

"Ми закликаємо, що війна має бути припинена. Ми закликаємо усіх вжити необхідні заходи для забезпечення сталого миру в Україні відповідно до статуту ООН, міжнародного прав та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - наголосила заступниця Генсека ООН.

Нагадаємо, минулого місяця під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.

У серпні в Радбезі ООН головують США.