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TV2: Норвегія теж вирішила надати Україні винищувачі F-16

Офіційно влада поки це не коментувала. 

Норвезький мовник TV2 повідомив, що влада Норвегії вирішила долучитися до країн, що нададуть Україні винищувачі F-16. Відповідна заява із посиланням на анонімне джерело пролунала 24 серпня, пише The Guardian.

Скільки саме бортів Норвегія готова надати – поки невідомо. МЗС країни поки що не відповіло на запит стосовно коментарів. 

Якщо інформація про рішення надати українцям F-16 підтвердиться, Норвегія стане третьою країною, яка погодилася на це. 

Українська сторона інформацію про ймовірне надання Норвегією винищувачів поки не коментувала. Зазначимо, що з візитом у Києві сьогодні, у День Незалежності, перебуває норвезький премʼєр-міністр. 

Станом на зараз офіційну згоду на передачу довгоочікуваних F-16, які можуть допомогти в здобутті переваги над ворогом у повітрі, оголосили лише Данія та Нідерланди. Українці отримають винищувачі після завершення навчань пілотів. 

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