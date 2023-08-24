TV2: Норвегія теж вирішила надати Україні винищувачі F-16

Офіційно влада поки це не коментувала.

Норвезький мовник TV2 повідомив, що влада Норвегії вирішила долучитися до країн, що нададуть Україні винищувачі F-16. Відповідна заява із посиланням на анонімне джерело пролунала 24 серпня, пише The Guardian.

Скільки саме бортів Норвегія готова надати – поки невідомо. МЗС країни поки що не відповіло на запит стосовно коментарів.

Якщо інформація про рішення надати українцям F-16 підтвердиться, Норвегія стане третьою країною, яка погодилася на це.

Українська сторона інформацію про ймовірне надання Норвегією винищувачів поки не коментувала. Зазначимо, що з візитом у Києві сьогодні, у День Незалежності, перебуває норвезький премʼєр-міністр.

Станом на зараз офіційну згоду на передачу довгоочікуваних F-16, які можуть допомогти в здобутті переваги над ворогом у повітрі, оголосили лише Данія та Нідерланди. Українці отримають винищувачі після завершення навчань пілотів.