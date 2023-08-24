Речник уряду Франції про загибель Пригожина: був "людиною, яка виконувала брудну роботу Путіна"

Речник уряду Франції Олівʼє Веран прокоментував падіння літака в Росії, на борту якого, за офіційними повідомленнями, були власник "групи Вагнера" Євген Пригожин та керівник найманців Уткін. Франція має "обґрунтовані сумніви" щодо цієї події, цитує заяву Верана в ефірі France 24 The Guardian.

Речник зазначив, що Пригожин був "людиною, яка виконувала брудну роботу Путіна. Те, що він зробив, невіддільне від політики Путіна, який поклав на нього як на голову «Вагнера»відповідальність здійснювати злочини".

"Ми не знаємо точно обставини аварії. Ми маємо обґрунтовані сумніви", – сказав Веран.

На запитання щодо слів президента США Джо Байдена про те, що лише за малою кількістю речей, що відбуваються в Росії, не стоїть Путін, речник французького уряду сказав, що, "як правило", це правда.

Веран додав, що Пригожин залишив за собою "братські могили" та безлад у великій частині світу, зокрема Африці, Україні та самій російській території.

Учора ввечері стало відомо про падіння бізнес-джету, що належав власнику найманців так званої ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Майже одразу зʼявилася інформація, що на борту міг перебувати й сам Пригожин, окрім ще девʼяти інших осіб. Згодом Росавіація підтвердила, що в літаку летіли Пригожин та керівник найманців Уткін. Не вижив ніхто. Падіння літака відбулося рівно через два місяці з дня невдалого перевороту Євгена Пригожина.