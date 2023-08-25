Фото: EPA/UPG

Оприлюднено фотографію Дональда Трампа після того, як його затримали у в’язниці Атланти за понад 12 обвинуваченнями у тяжких злочинах у рамках широкомасштабної кримінальної справи, пов’язаної зі спробами колишнього президента США скасувати свою поразку на виборах у Джорджії 2020 року.

Про це пише Reuters, Bloomberg та Kyodo.

Трамп розмістив фото у соцмережі X, власній соціальній мережі Truth Social та вебсайті його передвиборчої кампанії. Він став першим колишнім президентом США, якого сфотографували у в’язниці. Фотографія у в'язниці округу Фултон також стала першим випадком, коли експрезидента змусили сфотографуватися. У трьох попередніх кримінальних справах проти нього цього року − у Нью-Йорку, Флориді та Вашингтоні − влада пропустила цю процедуру, оскільки не вважала її необхідною.

Трамп, проти якого висунуто четверте обвинувачення за останні п'ять місяців, погодився на заставу в розмірі 200 тисяч доларів та інші умови, зокрема не погрожувати свідкам або його 18 співобвинуваченим. Його звільнили через 20 хвилин, знявши відбитки пальців.

Пізніше Трамп повторив свою заяву про те, що судове переслідування, з яким він стикається, є політично вмотивованим.

“Те, що тут сталося є пародією на правосуддя. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають”, − заявив він журналістам.

Нагадаємо, що на початку серпня Трампу оголосили обвинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.