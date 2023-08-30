Конгрес Культури UKRAINE! UNMUTED оголосив учасників

Конгрес Культури UKRAINE! UNMUTED, що відбудеться у Львові 7-9 вересня, відкриють правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премії миру Олександра Матвійчук та прозаїк, поет, художник, член Українського ПЕН, офіцер ЗСУ Анатолій Дністровий. Про це повідомила пресслужба Конгресу.

Фото: КК

Цьогоріч у фокусі Конгресу — реалії та виклики, що постали перед українським суспільством, культурою і тими, хто працює у цій сфері, після 24 лютого 2022 року. Подія матиме дискусійну й мистецьку програми.

Тематичні фокуси дискусійної програми Конгресу:

7 вересня — «Мова війни» (куратори Зоряна Рибчинська та Остап Сливинський);

8 вересня — «Міграція» (куратори Вероніка Склярова і Григорій Семенчук);

9 вересня — «Пробудження голосу» (кураторка Іванна Скиба-Якубова).

Спікер(к)и Конгресу представляють культурну й суміжні сфери, інституції та незалежний сектор, Україну й інші країни. Серед них: Кшиштоф Чижевський, Діана Воннак, Роберт Кемпбел, Нерміна Омербеґович, Аполена Рихлікова, Ольга Хребор, Олеся Мілованова, Олександра Азархіна, Галина Григоренко, Катерина Ботанова, Олеся Островська-Люта, Володимир Шейко, Юлія Ваганова, Юлія Федів, Алім Алієв, Олександр Сушко, Єва Якубовська, Олена Гусейнова, Оксана Форостина, Юля Хомчин, Роман Кечур, Борис Філоненко, Лариса Денисенко, Алевтина Кахідзе, Павло Маков, та ін.

Фото: КК

Паралельно із дискусійною діятиме артпрограма, націлена на розкриття теми UKRAINE! UNMUTED. Це експозиція творів сучасного мистецтва «Український Зріз», що 2022-го була показана у Литві (Каунас), а цієї осені також буде представлена у Польщі (Люблін).

Детальну програму Конгресу Культури можна знайти за посиланням. Заплановані онлайн-трансляції дискусій на ресурсах Конгресу й Інституту стратегії культури (ІСК). Конгрес 2023 втілюють ІСК та ГО «Вірменська 35» за підтримки Львівської міськради, ЗМІН Фундації, МФ «Відродження», УКФ, НУ «Львівська політехніка».

Нагадаємо, Український інститут запустив платформу для знайомства з українською культурою Insight UA.