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Залужний показав, як українські захисники знищили російську гаубицю

Це були воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Залужний показав, як українські захисники знищили російську гаубицю
Фото: Скрін з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищують російську гаубицю.

Відео зі знищенням ворожої техніки головнокомандувач оприлюднив у Телеграмі.

"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків", – зазначив він. 

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Нагадаємо, що бійці Держприкордонслужби України показали, як вполювали УАЗ російських окупантів.

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