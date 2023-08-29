Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищують російську гаубицю.
Відео зі знищенням ворожої техніки головнокомандувач оприлюднив у Телеграмі.
"Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків", – зазначив він.
Нагадаємо, що бійці Держприкордонслужби України показали, як вполювали УАЗ російських окупантів.