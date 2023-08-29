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​Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Японії

Говорили про формулу миру і підготовку Конференції з питань відновлення України.

​Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Японії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, Зеленський запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Сторони обговорили формулу миру, ситуацію довкола "зернової угоди" і підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої у Японії на початок наступного року. Також скоординували кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів.

"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше", - додав Президент.

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Нагадаємо, цього місяця стало відомо, що Японія надасть Україні $7 млрд допомоги. До цього країна передала допомогу постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС.

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