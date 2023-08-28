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Київ поки що не визначився з кандидатурою посла у Празі

Є кілька кандидатур, остаточне рішення прийме президент.

Київ поки що не визначився з кандидатурою посла у Празі

Київ поки що не визначився з кандидатурою на посаду глави дипломатичної місії у Празі, яка є вільною уже понад рік.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на пресконференції у Празі, передає Укрінформ.

За словами очільника МЗС, він привіз до Праги агреман для нового чеського посла в Україні. Але з українським поки що не визначилися.

«Євген Перебийніс (поїхав 9 липня 2022 року — ред.) був відмінним послом тут», - підкреслив Кулеба. 

Але, нагадав він, робота дипломатів будується на принципі ротації, місія посла у Празі завершилася, він повернувся в Київ на посаду заступника міністра, отримавши таким чином підвищення.

«Хочете вірте, хочете ні, але з того самого часу ми шукаємо найсильнішого кандидата, який насправді був би бездоганним для Чеської Республіки. Буде посол - але не будь-який, а найкращий», - запевнив Кулеба.

За його словами, розглядалися кілька кандидатур, але жодна з них не була досконалою для того, щоби представляти інтереси держави в такій важливій країні-партнері, як Чехія. Ще є кілька кандидатур, остаточне рішення прийме президент, з яким Кулеба говоритиме після повернення до Києва.

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Нагадаємо, що 28 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Празі з головою МЗС Чехії Яном Ліпавським.

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