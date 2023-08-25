ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
ГоловнаПолітика

Кличко запропонував долучитись до проекту реабілітаційного центру для захисників меру Брюсселя

Брюссель, протягом півтора років, передав Києву 4 авто швидкої допомоги, технологічне медичне обладнання, яке встановили в столичних лікарнях.

Кличко запропонував долучитись до проекту реабілітаційного центру для захисників меру Брюсселя
Фото: Пресслужба

Мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Брюсселя Філіпу Клозу долучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників у Києві. Також, під час зустрічі мери обговорили Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в Брюсселі у листопаді. Про це повідомляє мер Києва у своїх соцмережах.  

“Я запропонував сьогодні меру Брюсселя долучитися до втілення проекту реабілітаційного центру для захисників, який ми реалізовуємо в Києві. Брюссель, протягом півтора років, передав Києву 4 авто швидкої допомоги, технологічне медичне обладнання, яке встановили в столичних лікарнях. Медичні матеріали та гуманітарну допомогу. І готує наступну допомогу”, - пише Віталій Кличко. 

За словами мера Києва Віталія Кличка, вони разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом також обговорили Інвестиційний форум Києва, який і цього року, в листопаді, відбудеться в Брюсселі. 

“До заходу приєднаються представники міжнародного бізнесу, фінансових компаній, інвестори, експерти з різних країн. Минулого року пан Клоз запропонував допомогу і організував форум у своєму місті. Тоді ми підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проектів з підтримки критичної інфраструктури, відновлення та подальшого розвитку Києва. Та створили Брюссельську платформу для обʼєднання зусиль. І сьогодні до неї вже доєднались 15 європейських міст”, - зазначив Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies