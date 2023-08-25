Кабмін за результатами перевірки вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Виконання обов’язків голови ДСНС поклали на заступника керівника Служби Володимира Демчука. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення", – заявив Клименко.

Він запевнив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Сергій Крук у листопаді 2021 року був призначений виконуючим обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 16 лютого 2022 року був призначений повноцінним Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Причина звільнення Крука поки невідома. Нещодавно пʼятьом співробітникам ДСНС оголосили підозри після отримання результатів розслідування авіакатастрофи з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та іншими керівництвом МВС. Трагедія трапилася в січні 2023, коли Крук був в.о. голови ДСНС.

За даними слідства, посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Місцеві медіа також писали про родинні статки Крука, зокрема три квартири в Рівному в його тещі.