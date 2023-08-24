Національний дрон-марафон до Дня Незалежності зібрав вже понад 4 млн гривень: сьогодні останній день

Національний дрон-марафон до Дня Незалежності зібрав вже понад 4 мільйони гривень на безпілотники для захисників. Збір триває до кінця доби 24 серпня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ініціатора марафону – волонтерського штабу «Українська команда».

«Друзі! Сьогодні, в День Незалежності України, завершальний день національного дрон-марафону від «Української команди». Менше, ніж за тиждень ви зібрали понад 4 млн грн. На 32-гу річницю Незалежності донать 32 грн або 320 або 3200 гривень! Все, що зберемо – полетить на голови оркам! Зроби подарунок рідній країні!» - закликає «Українська команда».

Збір триває до кінця дня, повідомляють у волонтерському штабі.Раніше повідомлялося, що за перші кілька днів дрон-марафону українці зібрали кошти більш ніж на 200 дронів-камікадзе для воїнів на передовій. Долучитися:

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