​Зеленський запропонує депутатам прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

За його словами, парламент отримає проєкт закону протягом тижня.

"Я поставив задачу, і законодавцям України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така "зброя" не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

"Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не закручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі", - додав Зеленський.

Він зауважив, що такий інструмент необхідно задіяти якомога швидше, до закінчення війни.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це - точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже... Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу державна зрада – це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

За вчинення таких дій передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.