В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
ГоловнаПолітика

​Зеленський запропонує депутатам прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану

За його словами, парламент отримає законопроєкт протягом тижня.

​Зеленський запропонує депутатам прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

За його словами, парламент отримає проєкт закону протягом тижня.

"Я поставив задачу, і законодавцям України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така "зброя" не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

"Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не закручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі", - додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Google News

Він зауважив, що такий інструмент необхідно задіяти якомога швидше, до закінчення війни.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це - точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже... Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу державна зрада – це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

За вчинення таких дій передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies