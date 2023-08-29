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Німця заарештували за підозрою в експорті росіянам компонентів для дронів

Він вже перебуває під вартою через порушення антиросійських санкцій.

Німця заарештували за підозрою в експорті росіянам компонентів для дронів

Громадянина Німеччини затримали за підозрою в експорті компонентів, які використовуються Росією у виробництві військової техніки.

Про це заявив у вівторок генеральний прокурор Німеччини, пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Підсудного, Вальдемара В., звинувачують у порушенні санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. Німець перебуває під вартою з 9 березня.

У період із січня 2020 року по березень 2023 року він нібито 26 разів експортував електронні компоненти до російської компанії, яка займається виробництвом військової техніки, зокрема розвідувального безпілотника “Орлан-10”.

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Генпрокурор втрутився "через особливу важливість справи", йдеться в заяві. Його ордер на арешт замінює інший, виданий регіональним судом Мангейма 8 березня.

Зазначимо, на початку цього місяця бізнесмена затримали за підозрою у постачанні верстатів, які використовуються російською компанією для виробництва снайперських гвинтівок.

Нагадаємо, громадянину Швеції, який народився в Росії, у понеділок висунули звинувачення у зборі інформації для російської військової розвідки протягом майже десяти років.

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