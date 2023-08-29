Ще один ударний дрон українського виробництва успішно застосовується на фронті, – Міноборони

Збройні сили почали успішно застосовувати на фронті ударний дрон "Великий Бандерик" українського виробництва.
Про це повідомило у Telegram Міноборони.
Відомство дозволило експлуатувати дрон у квітні цього року. Допуск тривав місяць завдяки пришвидшеній процедурі від акселератора Міноборони.
У відомстві називають "Великого Бандерика" втіленням передових ідей та надають такі його характеристики:
- 8 потужних моторів;
- навантаження до 31,5 кг, що дозволяє виконувати різні завдання;
- мультифункціональна система скидування – точне постачання різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу завдяки універсальній наземній станції.
"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", – зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.