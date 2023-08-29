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Ще один ударний дрон українського виробництва успішно застосовується на фронті, – Міноборони

"Великий Бандерик" допущений до експлуатації у квітні.

Ще один ударний дрон українського виробництва успішно застосовується на фронті, – Міноборони
Фото: Міноборони

Збройні сили почали успішно застосовувати на фронті ударний дрон "Великий Бандерик" українського виробництва.

Про це повідомило у Telegram Міноборони.

Відомство дозволило експлуатувати дрон у квітні цього року. Допуск тривав місяць завдяки пришвидшеній процедурі від акселератора Міноборони.

У відомстві називають "Великого Бандерика" втіленням передових ідей та надають такі його характеристики:

  • 8 потужних моторів;
  • навантаження до 31,5 кг, що дозволяє виконувати різні завдання;
  • мультифункціональна система скидування – точне постачання різних типів боєприпасів;
  • віддалене керування з будь-якої точки світу завдяки універсальній наземній станції.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", – зазначили у Міноборони.

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Нагадаємо, Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

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