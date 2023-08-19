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Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight

БПЛА SkyKnight швидкий, потужний і водночас тихий.

Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight
Фото: Міноборони

Міністерство оборони допустило безпілотники українського виробництва SkyKnight для експлуатації у військах.

Про це Міноборони повідомило у Telegram.

Згідно з повідомленням, компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.

Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

"SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і водночас тихий. Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень, – розповіли у відомстві. Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер".

Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

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Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

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