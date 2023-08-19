Міноборони допустило до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight

Міністерство оборони допустило безпілотники українського виробництва SkyKnight для експлуатації у військах.

Про це Міноборони повідомило у Telegram.

Згідно з повідомленням, компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.

Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

"SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і водночас тихий. Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень, – розповіли у відомстві. Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер".

Навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.