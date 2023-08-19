ЗСУ продовжують наступ вздовж річки Мокрі Яли, - британська розвідка

На півдні українські сили продовжують свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли у Запорізькій області.
Про це повідомляє у своєму звіті Міністерство оборони Великої Британії.
У розвідці також зазначили, що упродовж минулого тижня більша частина лінії фронту залишилась незмінною.
"Проте на півдні українські сили продовжували свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли, убезпечуючи село Урожайне в умовах жорсткого російського спротиву", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначає розвідка, на півночі російські сили продовжували здійснювати атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів.
"По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожою проблемою: намагаються розгромити добре укріплені сили, одночасно маючи обмежені незалучені війська для нових атак", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.