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ЗСУ продовжують наступ вздовж річки Мокрі Яли, - британська розвідка

Більша частина лінії фронту залишилась незмінною.

ЗСУ продовжують наступ вздовж річки Мокрі Яли, - британська розвідка
Фото: Генштаб

На півдні українські сили продовжують свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли у Запорізькій області.

Про це повідомляє у своєму звіті Міністерство оборони Великої Британії. 

У розвідці також зазначили, що упродовж минулого тижня більша частина лінії фронту залишилась незмінною.

"Проте на півдні українські сили продовжували свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли, убезпечуючи село Урожайне в умовах жорсткого російського спротиву", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначає розвідка, на півночі російські сили продовжували здійснювати атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів.

"По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожою проблемою: намагаються розгромити добре укріплені сили, одночасно маючи обмежені незалучені війська для нових атак", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. 

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