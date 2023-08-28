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Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, є потерпілі

Також адміністративна будівля і п'ять авто.

Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, є потерпілі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду Дніпропетровщини й атакувала дроном-камікадзе Нікополь.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома. 

Також пошкоджені адмінбудівля, де виникла пожежа і яку вже приборкали рятувальники, а також п'ять авто.

Фото: https://lb.ua/society/2023/08/28/572120_unaslidok_obstrilu_hersonshchini.html

В решті громад області день минув без обстрілів.

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Нагадаємо, у ніч на 28 серпня внаслідок російського обстрілу в Херсоні загорівся навчальний заклад. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу. 

У Херсонській області зранку росіяни атакували село Садове, загинула людина.

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