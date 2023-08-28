Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду Дніпропетровщини й атакувала дроном-камікадзе Нікополь.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Нікополі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома.
Також пошкоджені адмінбудівля, де виникла пожежа і яку вже приборкали рятувальники, а також п'ять авто.
В решті громад області день минув без обстрілів.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня внаслідок російського обстрілу в Херсоні загорівся навчальний заклад. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу.
У Херсонській області зранку росіяни атакували село Садове, загинула людина.