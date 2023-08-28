"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаЕкономікаДержава

Додаткові 1,5 млрд грн від Європейського інвестбанку спрямують на проєкти відновлення в регіонах України

Нині з цього приводу засідала міжвідомча комісія.

Додаткові 1,5 млрд грн від Європейського інвестбанку спрямують на проєкти відновлення в регіонах України
Фото: Facebook/European Investment Bank

Залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до державного бюджету (а це 1,5 млрд грн) спрямують на проєкти відновлення в регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

28 серпня відбулося засідання Міжвідомчої комісії щодо розподілу першого траншу коштів European Investment Bank на відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах. 

Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 мільярда гривень. З них 140 відповідають встановленим вимогам і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісією підтримує ці проєкти і рекомендує їх до погодження.  

У червні 2023-го Кабмін схвалив порядок і умови розподілу коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у сумі 4,477 мільярда гривень.

Відповідно до цього рішення, головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Мінінфраструктури.

Пріоритет, додали в міністерстві, надають тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії або ж зазнали найбільшого навантаження через значний притік внутрішньо переміщених осіб.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, торік у жовтні Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро екстреної підтримки. Кошти скерували на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень. Гроші підуть на оновлення громадського транспорту та розвиток муніципальної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies