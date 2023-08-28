Додаткові 1,5 млрд грн від Європейського інвестбанку спрямують на проєкти відновлення в регіонах України

Нині з цього приводу засідала міжвідомча комісія.

Залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до державного бюджету (а це 1,5 млрд грн) спрямують на проєкти відновлення в регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

28 серпня відбулося засідання Міжвідомчої комісії щодо розподілу першого траншу коштів European Investment Bank на відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах.

Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 мільярда гривень. З них 140 відповідають встановленим вимогам і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісією підтримує ці проєкти і рекомендує їх до погодження.

У червні 2023-го Кабмін схвалив порядок і умови розподілу коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у сумі 4,477 мільярда гривень.

Відповідно до цього рішення, головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Мінінфраструктури.

Пріоритет, додали в міністерстві, надають тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії або ж зазнали найбільшого навантаження через значний притік внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, торік у жовтні Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро екстреної підтримки. Кошти скерували на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень. Гроші підуть на оновлення громадського транспорту та розвиток муніципальної інфраструктури.