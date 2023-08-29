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У Києві піймали фальшивомонетників

Зловмисник збували підроблені купюри номіналом 100 доларів.

Бюро економічної безпеки викрило фальшивомонетників, які у Києві збували підроблені долари.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Організував оборудку львів'янин, до якої залучив жителя Ужгорода.

"Підроблені купюри номіналом 100 доларів зразка 2006 року вони збували у столиці. Було проведено 9 обшуків у Києві, Львові та Ужгороді. Виявлено та вилучено понад 70 тис. доларів, з них 50 тис. з ознаками підроблення. Одну особу, причетну до організації злочинної групи затримано і повідомлено про підозру", - розповіли у БЕБ.

Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, торік правоохоронці викрили банду фальшивомонетників у Чернівцях. До продажу ділки пропонували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. 

Офіс Генпрокурора повідомляв про міжрегіональну злочинну групу, яка налагодила збут фальшивих грошей і наркотичних засобів. 

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