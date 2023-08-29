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Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині

Пошкоджений хірургічний корпус.

Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині
Фото: Поліція Чернігівської області

Російські окупанти вдарили по лікарні міста Семенівка на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, обстріл стався у другій половині дня 29 серпня.

Ворог вдарив з артилерії. Пошкоджень зазнав хірургічний корпус медзакладу.

Чаус додав, що інформацію уточнюють.

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Нагадаємо, днями загарбники обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 1000 атак на українські заклади охорони здоров’я. Як свідчать коаліції українських та міжнародних організацій, які відстежують та документують атаки, через обстріли було вбито 148 медичних працівників, унаслідок 414 атак пошкоджено та зруйновано лікарні та амбулаторні заклади.

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