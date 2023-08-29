Головне за день. Вівторок, 29 серпня

Понад 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, український прапор на лівому березі Херсонщини, новий пакет допомоги від США. Яким запам’ятається 552-й день повномасштабної війни.

Бійці Збройних сил підняли прапор України на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, наразі бійці, які підняли прапор, повернулись на свої позиції.

"Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", - розповіла Гуменюк.

Кількість загиблих у Полтавській області унаслідок вчорашнього обстрілу збільшилась до чотирьох осіб.

"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний!", - зазначив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Упродовж доби РФ завдала п'ятьох ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснила 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 серпня – в нашій новині.

Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" для швидкого відновлення – понад 43 млрд гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти спрямують на терміновий ремонт енергетичних обʼєктів, підтримку постраждалих громад, будівництво водогонів у Дніпропетровській області, школи, лікарні та укриття.

Кабмін також ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Про це.

"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", – повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні уряду Шмигаль додав, що за програмою "єВідновлення" погодили виплату майже 838 млн гривень за пошкоджено житло. Почався прийому заявок від українців, чиї домівки зруйновані повністю.

Докладніше – в новині.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги на $250 млн, йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію та свій народ. Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою. До його складу входять ракети АІМ-9М для ППО, боєприпаси до артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби розмінування, Javelin та інші протитанкові комплекси та ракети, більш ніж 3 мільйони патронів для стрілецької зброї, боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспорт", - йдеться в заяві.

Блінкен наголосив, що "кожного дня Росія продовжує вести жорстоку завойовницьку війну, внаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені залишити свої будинки". Напад РФ на порти та зернову інфраструктуру викликали ріст цін на ринках продовольства та зерна, а також посилили голод та глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

У Мінінтеграції мністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

До Дня пам'яті загиблих захисників фотограф Максим Дондюк виклав у вільний доступ книгу-фотоальбом "Іловайськ", присвячену пам'яті Макса Левіна, передає "Суспільне".

До збірки увійшли світлини Олександра Глядєлова, Макса Левіна, Маркіяна Лисейка та Максима Дондюка.

У книзі зібрали фотографії-свідоцтва подій першого штурму Іловайська 10 серпня 2014 року, висування батальйону "Донбас" до села Осиково 14 серпня 2014 р., бойових дій та обставин перебування українських сил в Іловайську 17–29 серпня (зачистка села Грабське, вхід в Іловайськ, бої в місті, спроба прориву з оточення).

Збірник презентували у січні 2023 року, роботу над ним почали понад рік тому, однак через війну, а потім і загибель Левіна проєкт зазнав змін.

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