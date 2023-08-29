Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" на відновлення зруйнованих через війну обʼєктів

Міністри також перерозподілили 1,7 млрд гривень на проєкти відновлення в регіонах. 

Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" на відновлення зруйнованих через війну обʼєктів
Фото: Денис Шмигаль

Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" для швидкого відновлення – понад 43 млрд гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти спрямують на терміновий ремонт енергетичних обʼєктів, підтримку постраждалих громад, будівництво водогонів у Дніпропетровській області, школи, лікарні та укриття. 

Кабмін також ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль

"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", – заявив він. 

На засіданні уряду Шмигаль додав, що за програмою "єВідновлення" погодили виплату майже 838 млн гривень за пошкоджено житло. Почався прийому заявок від українців, чиї домівки зруйновані повністю.  

З серпня до програми "єВідновлення" додалися три нові банки. Програма стартувала 10 травня. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies