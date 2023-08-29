Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" на відновлення зруйнованих через війну обʼєктів

Міністри також перерозподілили 1,7 млрд гривень на проєкти відновлення в регіонах.

Уряд виділив "безпрецедентне фінансування" для швидкого відновлення – понад 43 млрд гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти спрямують на терміновий ремонт енергетичних обʼєктів, підтримку постраждалих громад, будівництво водогонів у Дніпропетровській області, школи, лікарні та укриття.

Кабмін також ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", – заявив він.

На засіданні уряду Шмигаль додав, що за програмою "єВідновлення" погодили виплату майже 838 млн гривень за пошкоджено житло. Почався прийому заявок від українців, чиї домівки зруйновані повністю.

З серпня до програми "єВідновлення" додалися три нові банки. Програма стартувала 10 травня. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.