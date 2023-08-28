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Дмитро Кулеба розкритикував п'ять держав-членів ЄС за намір продовжити заборону на імпорт з України

"Це порушить угоду про асоціацію Україна-ЄС, але найголовніше, що цей крок буде всупереч принципу солідарності, на якому заснований Європейський Союз", - сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба розкритикував п'ять держав-членів ЄС за намір продовжити заборону на імпорт з України
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Праги розкритикував п'ять держав-членів ЄС за намір продовжити заборону на імпорт з України, передає The Guardian з посиланням на AFP.

"Ми категорично проти цього, тому що цей крок порушить правила спільного ринку. Це порушить угоду про асоціацію Україна-ЄС, але найголовніше, що цей крок буде всупереч принципу солідарності, на якому заснований Європейський Союз", - заявив глава МЗС.

Кулеба додав, що Україна готова працювати із п'ятьма членами ЄС над розв'язанням проблеми.

Він також закликав країни "не брати питання експорту зерна в заручники своїх внутрішньополітичних процесів", оскільки Польща, зокрема, готується до виборів.

"Якщо вони поводитимуться подібним чином, то не залишать нам іншого шансу, окрім як запекло захищати свої права та права українських фермерів", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони імпорту українського зерна до кінця року. Термін обмеження заборони закінчується 15 вересня.

Спершу про це заговорила Польща. Згодом - Угорщина. Вони готові до введення односторонньої заборони, якщо їхні вимоги не підтримає ЄС.

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