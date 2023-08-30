Ще 3 отримали поранення.

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На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 3 людини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю церкви у Херсонському районі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.