На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 3 людини.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю церкви у Херсонському районі.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.
Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.