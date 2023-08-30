В Івано-Франківській області через негоду пошкоджено понад 30 житлових будинків

Травмованих, за даними ДСНС, немає.

В Івано-Франківській області через негоду пошкоджено три адміністративні будівлі, 31 будинок та 13 господарських споруд.

Учора в області були дощ, гроза та значні пориви вітру. Про це повідомили в ДСНС України.

Фото: ДСНС України в Telegram

"Підрозділами ДСНС спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд було здійснено 6 виїздів для ліквідації наслідків негоди", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники розрізали гілля 12 повалених дерев. Постраждалих внаслідок негоди немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС в Україні в Telegram

У Києві тим часом два дні поспіль фіксувалися температурні рекорди – на 1,4 градуси вище, ніж попередній рекорд 1943 року. Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С.