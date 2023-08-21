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Четверо жителів Прикарпаття, серед яких - депутат, переправляли ухилянтів через держкордон

Один із "клієнтів" загинув під час перевезення.

Четверо жителів Прикарпаття, серед яких - депутат, переправляли ухилянтів через держкордон
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Четверо жителів Прикарпаття, серед яких - депутат селищної ради переправляли ухилянтів через державний кордон. Групу викрили правоохоронці.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що за грошову винагороду зловмисники допомагали військовозобов’язаним чоловікам перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску.

"Спільники забезпечували перевезення та переведення через ліс до лінії розмежування держкордону. Свої "послуги" вони оцінювали у 1200 євро та 2300 доларів США", - розповіли в прокуратурі.

Під час розслідування з'ясувалося, що одна із таких спроб завершилася летально. Цьогоріч у березні 2023 року призовник скористався послугою, але дорогою до Румунії зупинився переночувати через погане самопочуття. Наступного ранку чоловік помер внаслідок загального переохолодження. 

Депутату і один з його спільників отримали підозри, ще двом готують.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на Одещині та Івано-Франківщині. До складу угруповань входили посадовці медичних установ та органів місцевого самоврядування.

Також спецслужба викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині. Крім неї спецслужба піймала ще працівників облвійськкомату, адвоката і посадовицю місцевої лікарні.

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