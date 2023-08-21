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Окупанти обстріляли з безпілотника Золоту Балку на Херсонщині

Постраждалого госпіталізували.

Російські окупаційні війська вдень у понеділок, 21 серпня, обстріляли з безпілотника Золоту Балку Херсонської області.

Про це у Телеграмі інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 12:00 росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Унаслідок атаки він дістав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували, медики надають йому допомогу.

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Протягом неділі, 20 серпня, ворог 78 разів обстріляв територію Херсонської області, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

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