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У Чернігові вже 181 поранений внаслідок ракетного удару росіян

У житлових будинках постраждало 398 квартир.

У Чернігові вже 181 поранений внаслідок ракетного удару росіян
Фото: МЗС України

Внаслідок ракетного удару росіян по драмтеатру в центрі Чернігова постраждала 181 людина, з яких семеро загинуло.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Суспільне.

41 людина перебуває в лікарні, серед них чотири в тяжкому стані. Також він зазначив, що внаслідок ракетного удару постраждало 10 адміністративних будівель та 53 житлові будинки. У житлових будинках постраждало 398 квартир: там зруйновані вікна, двері, стелі.

Зруйновано приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. За його словами, відновлення покрівель у пріоритеті, через наближення осені та сезону дощів.

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Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих. Серед загиблих – дитина. У місті оголосили триденну жалобу.

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