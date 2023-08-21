Попередня партія чотирилапих помічників поліцейських прибула в Україну на початку серпня.

21 серпня до Львова привезли ще 24 службових собак від Фонду Говарда Баффета для Національної поліції.

Про це йдеться на сайті Нацполу.

Попередня партія чотирилапих помічників поліцейських прибула в Україну на початку серпня.

Як розповів начальник відділу організації кінологічної діяльності НПУ Світлана Коломієць, цуценята, передані закордонними партнерами, породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка). Собакам від одного року, вони вже пройшли базовий курс дресирування.

Коломієць додала, що надалі тварини пройдуть спеціальні навчання та поїдуть на деокуповані території, де допомагатимуть у проведенні розмінувань, пошуку вибухових та наркотичних речовин, а також при виконанні інших завдань.

Закордонні партнери разом із собаками передають українським правоохоронцям необхідні аксесуари для догляду за тваринами, корми, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання, інше майно.

Загалом українські правоохоронці мають отримати 100 службових собак з різних країн Європи. Близько 70 з них вже прибули до України.

Нагадаємо, на початку серпня Національна поліція отримала від представників Нідерландів 26 службових собак. Раніше 11 тварин Фонд Говарда Баффета передав правоохоронцям Київщини. А київська поліція отримала для службових собак тонну корму від Естонії.