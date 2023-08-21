РФ планує завезти тисячі росіян для псевдовиборів на окупованих територіях, - Юсов

Це є ще одним свідченням того, що місцеве населення не підтримує росіян.

Керівництво РФ проводить рекрутінг росіян для участі у проведенні псевдовиборів на окупованих українських територіях.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Розглядається кілька сценаріїв, зокрема відпрацьовується і сценарій перенесення. Але якщо говорити про підготовку і проведення цих псевдовиборів, то наразі йде рекрутинг громадян РФ із території самої Росії на окуповані українські території. Бо без росіян ці вибори на окупованих територіях рашисти не в змозі провести за жодних обставин», - зазначив він.

За його словами, це є ще одним свідченням того, що місцеве населення тотально не підтримує росіян.

«І, зрештою, вже сьогодні пропагандистська мета цих псевдовиборів підірвана, бо ні для світу, ні для місцевого населення, ні з точки зору українського законодавства ця процедура не має жодного значення і є абсолютно нікчемною. Як і безліч інших абсурдних дій путінського терористичного режиму», - додав Юсов.

Щодо росіян, яких звозять на тимчасово окуповані території під вибори, то їх, за словами Юсова, тисячі.

«Тому від спостерігачів до агітаторів і, звичайно, керівників дільничних комісій та багато чого іншого – так, це будуть завезені російські окупаційні гастарбайтери», - сказав він.

Окупанти хочуть провести псевдовибори на окупованих територіях України у вересні 2023 року.

Нагадаємо, що Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на окупованій частині Луганщини.