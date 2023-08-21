Упродовж доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень, - Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдали два ракетні та понад 30 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири ворожі пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 21 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області; на Бахмутському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; на Херсонському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За інформацією українського командування, окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням.

Зокрема, до Токмака, що в Запорізькій області, прибув російський підрозділ із Бурятії. Його військовослужбовці систематично перевіряють жителів на наявність документів на право проживання у власних оселях. Якщо таких документів немає, окупанти відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються над невдоволеними людьми.

Нагадаємо, нині російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині. Є двоє поранених. Також ворог із безпілотника вдарив по Золотій Балці на Херсонщині. Вибухівку скинули на жителя, він перебуває в лікарні.