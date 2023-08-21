Під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні

Його госпіталізували у стані середньої важкості.

Під Харковом тракторист сьогодні, 21 серпня, підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

У ДСНС повідомили, що під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Нагадаємо, що 13 серпня в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.