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Під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні

Його госпіталізували у стані середньої важкості.

Під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні
Фото: Генштаб

Під Харковом тракторист сьогодні, 21 серпня, підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

У ДСНС повідомили, що під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

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Нагадаємо, що 13 серпня в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

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