Чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності, а в діях жінки вбачаються ознаки кримінального злочину.

На українсько-польському кордоні жінка намагалась незаконно вивезти за кордон свого 32-річного хлопця, накривши його ковдрою.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що на такий крок наважилася громадянка Польщі, яка слідувала на виїзд з України через пункт пропуску "Смільниця".

Під час перевірки легковика "Рено", прикордонники Львівського загону виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України, який підпадає під обмеження щодо виїзду.

За спробу незаконного перетину держкордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності. А в діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 Криінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), про що було направлено повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала ще сім корупційних схем для ухилянтів.