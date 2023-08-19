СБУ заблокувала ще 7 корупційних схем для ухилянтів

Служба безпеки заблокувала ще 7 корупційних схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед них – посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За гроші вони "допомагали" потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про "незадовільний" стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги.

Вартість таких "послуг" становила до 9 тис доларів. Сума залежала від різновиду "схеми" і терміновості "замовлення".

Так, у Києві було затримано двох ділків, які продавали ухилянтам фіктивні довідки медико-соціальної експертної комісії про присвоєння груп інвалідності.

На Одещині військова контррозвідка СБУ затримала "на гарячому" посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників. За 5 тис. доларів США він обіцяв молодикам "організувати" підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

У Тернополі затримано ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він "торгував" фальшивими документами про "списання" з військового обліку.

У Миколаєві військові контррозвідники СБУ затримали ділка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації.

На Харківщині викрито двох посадовців медичних установ, які "штампували" фейкові довідки про непридатність до військової служби і продавали їх.

У Рівненській області заблоковано ще один канал нелегальної міграції потенційних призовників. Його організували власники трьох автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.

На Буковині співробітники військової контррозвідники СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4-х місцевих жителів призовного віку.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині. Спецслужба також піймала ще працівників облвійськкомату, адвоката і посадовицю місцевої лікарні.