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На Київщині піймали організаторів групи, які завезли зі Східної Азії в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн

Прекурсори переправляли під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси.

На Київщині піймали організаторів групи, які завезли зі Східної Азії в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн
Фото: СБУ

Служба безпеки знешкодила на Київщині організоване злочинне угруповання, яке займалося контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення "важких" психотропів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Піймали чотирьох організаторів групи, які переправили зі Східної Азії в Україну дві тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, зокрема, PVP та мефедрону. Вартість цієї партії на чорному ринку становить майже 100 млн грн.

"Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори в Україну під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси. Завезену "продукцію" зловмисники збували своїм "оптовим" покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах нашої держави", - розповіли у спецслужбі.

Надалі готовий товар ділки продавали через розгалужену мережу наркодилерів, а дохід озподіляли між собою.

Контрабандні прекурсори зловмисник складували у декількох гаражних приміщеннях на території Київської області. Для маскування "склади" орендували підставні особи, які формально не мали відношення до наркоугруповання. А для перевезення "товару" у межах області або під час його продажу клієнтам з інших регіонів група використовувала вантажних перевізників.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями зберігання наркопродукції на Київщині виявлено оптові партії прекурсорів та обладнання для їх фасування.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми. Серед підозрюваних – митний брокер, який допомагав спільникам фальсифікувати митну документацію для прихованого ввезення "товару".

Щодо п'ятого фігуранта справи вирішують питання про оголошення його у міжнародний розшук, адже зловмисник переховується від правосуддя за кордоном.

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Нагадаємо, днями на Київщині викрили групу наркоторговців та вилучили понад 20 тонн прекурсорів. Організував усе це експосадовець підрозділу Нацполіції по боротьбі наркозлочинністю.

У Запорізькій області піймали наркоторговців, що завозили в Україну екстезі під виглядом імпортних солодощів.

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