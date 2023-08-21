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Росіяни готують пропагандистів для роботи на окупованих територіях

Загарбники для цього “навчання” відібрали низку колаборантів.

Для роботи на тимчасово окупованих територіях у Ростові-на-Дону продовжується так зване “навчання” пропагандистів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, загарбники для цього “навчання” відібрали низку колаборантів серед жителів окупованих територій, оскільки зараз у регіональних медіа працюють практично лише завезені росіяни. Загарбники відчувають дефіцит місцевих кадрів, тож вони планують усунути цю проблему шляхом створення “журналістів”, які виконуватимуть суто декоративну роль.

"При цьому “місцеві медіа” росіянам потрібні не лише для поширення пропаганди, а й імітації підтримки окупації з боку місцевого населення, адже матеріали “пропагандистів” подаються як думка місцевих", - зазначають у Центрі.

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Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь".

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