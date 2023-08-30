Російські військові не почуваються в безпеці в Енергодарі, - мер

Окупанти блокують виїзд з міста, особливо тим, в кого немає російських паспортів.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Російські військові вже не почуваються в безпеці в Енергодарі Запорізької області, як це було раніше.

Про це заявив міський голова окупованого Енергодара Дмитро Орлов, інформує Радіо Свобода.

«Фактично кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які позначаються втратами окупантів, техніки військової, такі точкові відпрацювання наших Збройних сил України, нашого ГУР. Звичайно, що місцеві мешканці, які чекають деокупації, чекають ЗСУ, відчувають піднесений настрій, бо розуміють, що вони не одні й деокупація неминуча, незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію», – каже Орлов.

За його даними, кількість російських військових в місті не зменшується. Вони зараз розселяються переважно по приватних будинках та по квартирах, з яких місцеві жителі поїхали через окупацію та небезпеку.

Орлов також повідомив, що зараз окупанти блокують виїзд з міста, особливо тим, в кого немає російських паспортів.

Нагадаємо, що в окупованому Енергодарі 28 серпня стався вибух у штабі російського ОМОНу.