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Росіяни завозять на окуповані території заробітчан з Росії, - ЦНС

Для цього окупантами створено спеціальний фонд.

Росіяни завозять на окуповані території заробітчан з Росії, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

Росіяни активно завозять на тимчасово окуповані території заробітчан з РФ. Вони мають дефіцит робочої сили в регіоні через те, що місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Переважна кількість місцевих або залишили регіон через окупацію, або відмовляється працювати на ворога. Відтак росіяни завозять на захоплені землі своїх слюсарів, зварювальників та водіїв.Вони відповідають за ремонт пошкодженої техніки та будівництво фортифікаційних споруд. Організовує відправку пособників окупації фонд допомоги "Ленинградский рубеж", який керується Кремлем", - йдеться в повідомленні. 

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Раніше ЦНС повідомляв, що внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.

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