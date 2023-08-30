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Пропагандисти РФ поширюють відео, в яких Київстар нібито озвучив втрати ЗСУ

Центр протидії дезінформації заперечив фейк окупантів.

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито компанія "Київстар" в ході своєї благодійної акції розкрила реальні втрати Збройних сил у війні з РФ.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації.

У відеороликах окупантів Київстар нібито закликає надсилати повідомлення загиблим солдатам та стверджує, що сотні тисяч українських захисників не зможуть на них відповісти.  

"Після перевірки інформації у Київстар Центр повідомляє, що жодних благодійних акцій компанія не проводила та не поширювала ніяких "промо-роликів", – наголошується у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що подібними ІПСО пропагандисти намагаються деморалізувати ЗСУ та вплинути на мобілізацію, поширюючи паніку серед населення.

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Нагадаємо, у ГУР розповіли, що в Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

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