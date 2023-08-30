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Рух Чесно вніс до "Реєстру Zрадників" Сергія Бубку

Одна з компаній Сергія Бубки працює на окупованих територіях і продає пальне окупантам.

Рух Чесно вніс до "Реєстру Zрадників" Сергія Бубку
Фото: Рух Чесно

Рух Чесно вніс до "Реєстру Zрадників" колишнього очільника Національного олімпійського комітету Сергія Бубку та його брата, колишнього регіонала Василя Бубку. Вони опинилися в реєстрі за співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Рух Чесно.

Як відомо, одна з записаних на Сергія Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне. Про це йшлося у розслідуванні журналістки Bihus.Info Марії Землянської.

Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку, де, за словами самого спортсмена, у нього залишилися матір та старший брат.

Фото: Рух Чесно

ТОВ “Фірма “Монблан”, що належить Сергію Бубці, занесене до російських реєстрів з однією відмінністю від української інформації: зі співзасновників прибрано матір, але залишилися сам Сергій Бубка та його брат Василь. У 2023 році “Монблан” почав брати участь у російських тендерах. Bihus.Info знайшли три тендери на постачання пального. Також на ТОТ працюють заправки фірми “Монблан”.

Сам Бубка на розслідування ніяк не зреагував, але зреагували СБУ та БЕБ. Служба безпеки почала досудове розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з Росією. Слідчі вивчають питання, чи мали місце з боку засновників і представників ТОВ “Фірма “Монблан” умисні дії, спрямовані на допомогу країні-агресору з метою заподіяння шкоди Україні.

"В ході відпрацювання відомостей, наведених у вищезазначеному журналістському розслідуванні, встановлено, що суб’єкти господарювання, які підконтрольні Бубці Сергію Назаровичу та Бубці Василю Назаровичу, можуть створювати загрози національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяти терористичній діяльності держави-агресора", – повідомили в Бюро економічної безпеки.

Рух Чесно зазначає, що окрім медалей та перемог у спорті, Сергій Бубка має звання Героя України. Це вже не перший фігурант Реєстру Zрадників із таким високим званням.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сергій Бубка завершує 22-річний період перебування у World Athletics після критики його зв'язків із Росією.

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