У центрі Полтави правоохоронці затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання “Полтавщина".

Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу "Дім кави" правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Судячи з фотографії із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми. Як стало відомо ІВ "Полтавщині", це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ.

Фото: СБУ

Згодом у СБУ підтвердили затримання блогера. В пресслужбі зазначили, перевіряють дані про використання російськими пропагандистами влаштованим блогером провокацій.

"Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та «вбивають людей за гроші». Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні", – заявили в СБУ.

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

“Роман Заволока веде блог на своєму каналі @news.plt_ua. Ще донедавна він працював тренером із фітнесу, а зараз ходить по вулицях Полтави й коментує різні події: покоси трави, роботу комунальників, корупційні історії, рішення влади тощо. Крім всього іншого Роман Заволока сам підходив до працівників ТЦК на вулиці Соборності та ображав їх називаючи «чайками» та «гусями»”, – повідомляє ІВ “Полтавщина”.

Зазначається, що найнахабніший вчинок стався між Сонячним і Петровським парком 26 серпня. Роман Заволока зі своїм товаришем обража старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови Роман Заволока плюнув у військового.

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ). За якою статей Роману Заволоці затримали й оголосили підозру, наразі точно невідомо.

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у липні на Львівщині СБУ затримала блогера за звинуваченням у перешкоджанні роботі ЗСУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.