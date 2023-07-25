На Львівщині СБУ затримала блогера за звинуваченням у перешкоджанні роботі ЗСУ (доповнено)

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

На Львівщині СБУ затримала блогера Мар’яна Чаву за звинуваченням у перешкоджанні роботі ЗСУ.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на джерела.

Близько місяця тому, у червні, Чава потрапив під приціл правоохоронців, коли зняв на відео спілкування з працівниками територіального центру комплектування й виклав у мережу.

Видання зазначає, що блогер почав конфліктувати з працівниками ТЦК, коли ті вручали повістки громадянам.

Зазначається, що, ймовірно, силовики уже провели обшуки за місцем проживання Чави у місті Дрогобичі на Львівщині.

Також повідомляється, що, ймовірно, розслідування ведеться за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Мар’ян Кава має YouTube-канал "Знай свої права" зі 120 тисячами підписників, де викладає свої відео.

Доповнено. Пізніше Офіс Генпрокурора повідомив, що на Львівщині затримано блогера, який публічно дискредитував українських захисників та перешкоджав врученню повісток.

Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія рф проти України (ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець Дрогобича є місцевим блогером, який на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Також підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи «шакалами». При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.

Також підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав «поради» як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 615 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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