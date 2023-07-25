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Зараз ворог має на бойовому чергуванні три кораблі з “калібрами”, − ВМС

У Чорному морі перебуває 8 ворожих суден.

Зараз ворог має на бойовому чергуванні три кораблі з “калібрами”, − ВМС
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок вівторка у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському морі є один ворожий корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні – 8 кораблів ворога.

З них є три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп − до 28 ракет.

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За добу, в інтересах Росії, через Керч-Єнікальську протоку до Азовського моря пройшли 30 суден, а до Чорного моря – 10.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, − зазначили у ВМС.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії заявили, що після виходу Росії зі зернової угоди Чорноморський флот РФ братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває. 

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