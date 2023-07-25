У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
"Запорізький напрямок – це справжній В’єтнам": бійці ЗСУ розповіли, чому не варто рахувати дні на війні
"Запорізький напрямок – це справжній В’єтнам": бійці ЗСУ розповіли, чому не варто рахувати дні на війні
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Ворог відкривав вогонь 46 разів. 

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових гранатометів (СПГ), автоматичних гранатометів АГС та БпЛА. 

Двоє людей були поранені. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.  "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що 23 липня росіяни 58 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 325 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. Одна людина поранена – 70-річна жінка. У неї вогнепальні поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies