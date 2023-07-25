Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Протягом доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових гранатометів (СПГ), автоматичних гранатометів АГС та БпЛА.

Двоє людей були поранені. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram. "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 липня росіяни 58 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 325 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. Одна людина поранена – 70-річна жінка. У неї вогнепальні поранення.