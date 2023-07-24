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У Миколаєві відновили роботу всі відділення ЦНАПу

Наразі у місті працюють три відділення ЦНАП.

У Миколаєві відновили роботу всі відділення ЦНАПу
Фото: Міськрада Миколаєва

У Миколаєві відновили роботу всі відділення ЦНАПу,  у яких надаються більше 200 адмінпослуг.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Серед найбільш затребуваних послуг: реєстрація місця проживання, оформлення паспортів, реєстрація права власності на нерухоме майно”, - розповів Сєнкевич.

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Він додав, що наразі успішно функціонує послуга “4.5.0”, впроваджена після 24 лютого. Це окрема черга для військовослужбовців ЗСУ, котра дозволяє прискорити процес.⠀

Наразі у місті працюють три відділення ЦНАП.

Нагадаємо, від 5 липня у Миколаєві відкрились перші дитячі садки.

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