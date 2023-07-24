У Миколаєві відновили роботу всі відділення ЦНАПу, у яких надаються більше 200 адмінпослуг.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Серед найбільш затребуваних послуг: реєстрація місця проживання, оформлення паспортів, реєстрація права власності на нерухоме майно”, - розповів Сєнкевич.
Він додав, що наразі успішно функціонує послуга “4.5.0”, впроваджена після 24 лютого. Це окрема черга для військовослужбовців ЗСУ, котра дозволяє прискорити процес.⠀
Наразі у місті працюють три відділення ЦНАП.
Нагадаємо, від 5 липня у Миколаєві відкрились перші дитячі садки.