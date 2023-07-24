За день росіяни обстріляли 17 населених пунктів Сумщини

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Сьогодні, 24 липня, російських обстрілів зазнали 17 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській та Середно-Будській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння, було зафіксовано 101 вибух.

Зокрема, Білопільську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів. Було пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, хозбудівля.

Новослобідську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

Також обстріляли і Краснопільска громаду - із артиерії та мінометів. Пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП.

Середино-Будську громаду обстрііляли з артилерії, обстрілом було пошкоджено два приватні житлові будинки.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів, а Великописарівську - з мінометів, АГС та артилерія.

Крім того, окупаційні війська РФ обстріляли Юнаківську громаду з артилерії.

Щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Нагадаємо, щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.