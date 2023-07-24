За день росіяни обстріляли 17 населених пунктів Сумщини

Сьогодні, 24 липня, російських обстрілів зазнали 17 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській та Середно-Будській громадах Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння, було зафіксовано 101 вибух.
Зокрема, Білопільську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів. Було пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, хозбудівля.
Новослобідську громаду обстріляли з мінометів, було пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.
Також обстріляли і Краснопільска громаду - із артиерії та мінометів. Пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП.
Середино-Будську громаду обстрііляли з артилерії, обстрілом було пошкоджено два приватні житлові будинки.
Хотінську громаду обстріляли з мінометів, а Великописарівську - з мінометів, АГС та артилерія.
Крім того, окупаційні війська РФ обстріляли Юнаківську громаду з артилерії.
Щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.
Нагадаємо, щонайменше шість цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.