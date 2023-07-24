Київщина матиме нові герб і прапор, влада каже - на проєкт не витратили жодної копійки з обласного бюджету

Депутатам Київської обласної ради, керівникам громад та очільникам міст Київщини представили перші напрацювання геральдистів щодо нового герба та прапора області.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, передбачено також широке обговорення в громадах.

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - пояснив Кравченко.

Для зміни символіки сформували робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів, яку координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко. Тоді напрацювання нових герба і прапора пройшли, за словами керівника області, експертизу Інституту історії НАНУ, який підтримав ініціативу ОВА "позбутися будь-яких натяків на зв'язок сучасної геральдики з імперським минулим".

"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири – герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий", - додав Кравченко.

Очільник Київщини наголосив, що на реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Узгоджений варіант затвердять на сесії облради.

Нагадаємо, на монументі "Батьківщина-Мати" в Києві мають замінити герб СРСР на герб України. Проєкт мають реалізувати до 24 серпня 2023 року. Його вартість становитиме 28 млн грн, і на реалізацію задуму не використовуватимуть бюджетних коштів.