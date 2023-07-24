Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Бахмутом був поранений журналіст агентства AFP

Він отримав численні осколкові поранення внаслідок обстрілу в лісовому масиві.

Під Бахмутом був поранений журналіст агентства AFP
Ділан Коллінз
Фото: twitter/OSINTdefender

Американського журналіста інформаційного агентства Agence France Press Ділана Коллінза було поранено в результаті атаки російського безпілотника під Бахмутом, повідомляє СNN.

Він отримав численні осколкові поранення внаслідок обстрілу в лісовому масиві.

Відеожурналіста евакуювали до найближчої лікарні, де він проходить лікування. Лікарі кажуть, що його стан не є небезпечним для життя.

За даними міжнародного інформаційного агентства, 35-річний Коллінз перебуває у свідомості.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думаємо про Ділана та його близьких", — заявила директорка AFP у Європі Крістін Бухагіар.

За даними видання, Коллінз працює на AFP з 2018 року та веде репортажі з близькосхідних конфліктних регіонів. Він також висвітлював нагірно-карабахський конфлікт 2020.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, днями телеканал Deutsche Welle заявив про поранення свого оператора російськими касетними боєприпасами на Донеччині. Знімальна група Deutsche Welle вела репортаж про тренування бійців ЗСУ. 

Раніше Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" повідомила, що зафіксувала понад 50 випадків, коли артилерійський вогонь направляли на журналістів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies