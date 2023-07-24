Під Бахмутом був поранений журналіст агентства AFP

Він отримав численні осколкові поранення внаслідок обстрілу в лісовому масиві.

Американського журналіста інформаційного агентства Agence France Press Ділана Коллінза було поранено в результаті атаки російського безпілотника під Бахмутом, повідомляє СNN.

Він отримав численні осколкові поранення внаслідок обстрілу в лісовому масиві.

Відеожурналіста евакуювали до найближчої лікарні, де він проходить лікування. Лікарі кажуть, що його стан не є небезпечним для життя.

За даними міжнародного інформаційного агентства, 35-річний Коллінз перебуває у свідомості.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думаємо про Ділана та його близьких", — заявила директорка AFP у Європі Крістін Бухагіар.

За даними видання, Коллінз працює на AFP з 2018 року та веде репортажі з близькосхідних конфліктних регіонів. Він також висвітлював нагірно-карабахський конфлікт 2020.

Нагадаємо, днями телеканал Deutsche Welle заявив про поранення свого оператора російськими касетними боєприпасами на Донеччині. Знімальна група Deutsche Welle вела репортаж про тренування бійців ЗСУ.

Раніше Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" повідомила, що зафіксувала понад 50 випадків, коли артилерійський вогонь направляли на журналістів.