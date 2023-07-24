Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці повідомили про підозру “головному міліціонеру колаборантів на Харківщині”

Підозрюваний разом із іншими окупантами забрали авто у місцевої мешканки.

Правоохоронці повідомили про підозру “головному міліціонеру колаборантів на Харківщині”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни головному міліціонеру колаборантів у Харківській області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації міста Куп’янськ 38-річний чоловік обіймав посаду “начальника управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, нині він вже “заступник міністра МВС в Луганській області”, - зазначили в поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом з військовослужбовцями російської армії 27 липня минулого року відібрали автомобіль “Toyota Land Cruiser” у місцевої мешканки. При цьому вони погрожували застосуванням насильства.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності. 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies