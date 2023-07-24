Правоохоронці повідомили про підозру “головному міліціонеру колаборантів на Харківщині”

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни головному міліціонеру колаборантів у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації міста Куп’янськ 38-річний чоловік обіймав посаду “начальника управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, нині він вже “заступник міністра МВС в Луганській області”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом з військовослужбовцями російської армії 27 липня минулого року відібрали автомобіль “Toyota Land Cruiser” у місцевої мешканки. При цьому вони погрожували застосуванням насильства.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності. 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.